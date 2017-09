OVG weist Klagen zu Wannsee-Flugrouten ab

Die umstrittene Wannsee-Flugroute des künftigen Berliner Hauptstadtflughafens ist rechtens. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg wies am Donnerstag die Klagen von Anwohnern und Gemeinden gegen die Route ab. Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde nicht zugelassen.

Die Route würde Flugzeuge über den Wannsee und Zehlendorf in Berlin sowie über Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow in Brandenburg führen. In der Nähe des Wannsees würde ein Forschungsreaktor überquert. (Az.: OVG 6 A 29.14, OVG 6 A 30.14).