Sprengstoffverdächtiges Pulver in Wohnung entdeckt

Bei der Durchsuchung von Wohnräumen eines 26-Jährigen in Forst (Spree-Neiße) hat die Polizei sprengstoffverdächtiges Pulver entdeckt. Die Chemikalien wurden als explosionsgefährlich eingestuft und für weitere Untersuchungen abtransportiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Mehrfamilienhaus musste dafür nicht evakuiert werden. Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag vorläufig festgenommen. Seine Wohnung war auf richterliche Anordnung durchsucht worden, da bereits Ermittlungen gegen den Mann laufen.

Bislang gebe es keinerlei Hinweise darauf, was der Mann mit der Substanz anfangen wollte, hieß es weiter. Gegen den 26-Jährigen werde nun unter anderem wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Polizisten durchsuchten mit einem weiteren Durchsuchungsbeschluss die Wohnung eines zweiten Mannes in derselben Straße wegen Betäubungsmittelverdachts. Ermittler stießen dort unter anderem auf Cannabis-Pflanzen und mögliche Diebesbeute, darunter Fahrradrahmen und Werkzeuge. Inwiefern die beiden Männer im Zusammenhang stehen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

