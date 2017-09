Lichtfestival «Berlin leuchtet»: Berlin macht das Licht an

Ab Freitag wird Berlin bunt und hell: Beim Festival «Berlin leuchtet» knipsen Künstler und Bürger Lichter an Sehenswürdigkeiten, auf Straßen und in Wohnungen an. Bis zum 15. Oktober sind laut Veranstalter unter anderem die Siegessäule, der Friedrichstadt-Palast, der Französische Dom, der Washingtonplatz, der Funkturm und der Alexanderplatz Teil der stadtweiten Licht-Show. Bürgermeister Michael Müller eröffnet das Fest mit dem Motto «Licht bewegt» am Freitagabend am Gasometer in Schöneberg.

Im Hotel NH Collection an der Friedrichstraße stellt sich jeden Tag ein anderer Licht-Künstler mit seinen Werken vor, am Breitscheidplatz zeigt Amnesty International eine Lichtinstallation aus Protest für die in der Türkei inhaftierten Menschenrechts-Aktivisten. Auch die Berliner machen mit: Im Rahmen einer Aktion zugunsten sehbehinderter Menschen kauften sie Hunderte Leuchtboxen, die sie sich in die Fenster stellen.

Das Fest «Berlin leuchtet» wird ab dem 6. Oktober durch das «Festival of Lights» erweitert. Die meisten Beleuchtungen sind täglich von 19 Uhr bis Mitternacht zu sehen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

