Bauarbeiten an B105: Vollsperrung von Teilabschnitten

Rövershagen/Stralsund (dpa/mv) - Die Autofahrer auf der viel befahrenen Bundesstraße 105 zwischen Rövershagen und Rostock müssen sich von Donnerstag kommender Woche auf Verzögerungen einstellen. Grund ist die Deckenerneuerung im Bereich Häschendorf - Rövershagen, wie das Straßenbauamt Stralsund am Donnerstag berichtete. Die Arbeiten, die bis zum 7. November dauern sollen, erfolgen in einzelnen Teilabschnitten jeweils unter Vollsperrung. Der Anliegerverkehr sei mit Einschränkungen möglich. Die Erreichbarkeit von Karls Erlebnis-Dorf sei in jeder Bauphase, entsprechend der ausgeschilderten Umleitung, gewährleistet, teilte das Amt mit.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

