Rumms und weg: Riesiges DDR-Vorzeigehotel Klink gesprengt

Eines der bekanntesten Hotels in Ostdeutschland - das Müritz-Hotel in Klink (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) - ist verschwunden. Mit ohrenbetäubendem Knall wurde das zehn Geschosse hohe Gebäude aus dem Jahr 1974 am Donnerstagnachmittag um 15.00 Uhr gesprengt. In kurzer Folge fielen nacheinander alle drei Flügel zur Seite und das Treppenhaus stürzte in sich zusammen. Eine große Staubwolke verhüllte das Geschehen. Hunderte Schaulustige verfolgten den «Abriss per Dynamit» im Sicherheitsabstand von 300 Metern. Die Polizei verhängte ein Drohnen-Flugverbot.

Die Berliner Avila-Gruppe, die unweit bereits eine Reha-Klinik betreibt, will nahe der Müritz ein neues großes Hotel errichten, das voraussichtlich 2020 öffnen soll.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 15:30 Uhr

