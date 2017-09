Bislang 120 000 Besucher in neuer Barberini-Ausstellung

120 000 Besucher sind bislang in die Ausstellung «Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne» ins Museum Barberini in Potsdam gekommen. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. In der Schau sind 68 Werke von 50 Künstler zu sehen: Landschaften und Porträts vom Ende des 19. Jahrhunderts, aber auch abstrakte Motive und Arbeiten aus den 1960er Jahren. Sie wurden von der Phillips Collection in Washington D.C. für die Ausstellung nach Potsdam entsandt. Die meisten sind erstmals außerhalb der USA zu sehen. Die Schau geht noch bis Dienstag (3. Oktober).

Am 28. Oktober startet unter Schirmherschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ausstellung «Hinter der Maske. Künstler in der DDR».

Das Museum Barberini in einem wiederaufgebauten Gebäude in der Stadtmitte geht auf den Software-Milliardär und SAP-Mitbegründer Hasso Plattner zurück. Er ist selbst Kunstsammler.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

