dpa

Union-Trainer Keller setzt in Aue auf die FCK-Bezwinger

Mit dem Sieger-Team des 5:0 gegen Kaiserslautern will der 1. FC Union den nächsten Schritt in Richtung oberes Tabellendrittel in der zweiten Liga machen. Am Samstag (1300 Uhr) soll im Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue nach dem Kantersieg gegen den KCK erneut ein Sieg her. «Wir haben regeneriert. Wir hätten die Möglichkeit, mit der gleichen Elf aufzulaufen», sagte Trainer Jens Keller am Donnerstag.

Bis zum Wochenende dürften die Abwehrspieler Christopher Trimmel und Fabian Schönheim ihre leichten muskulären Probleme überwunden haben. Im Kader könnte nach überstandener Muskelverletzung auch wieder der Österreicher Christoph Schösswendter stehen. Verteidiger Marc Torrejon (Wadenverletzung) und Offensivmann Kenny Prince Redondo (Aufbautraining) sind für Aue allerdings aber noch keine Option.

Die Partie beim Uralt-Rivalen ist für Keller kein Selbstläufer. «Aue spielt eine gute Saison. Sie sind in der Meisterschaft angekommen. Es gab die eine oder andere Niederlage. Trotzdem ist es eine Mannschaft, die enorm kompakt und taktisch gut ausgebildet ist», sagte der Coach. «Es wird ein ganz schweres Stück Arbeit. Darauf müssen wir uns einstellen.»

Aue steht derzeit mit 13 Zählern auf Rang sieben. Union liegt mit einem Punkt weniger auf Position neun.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen