Verzögerungen beim Paketdienst dpd

Beim Paketdienst dpd kommt es derzeit in einigen Berliner Zustellbezirken zu Verzögerungen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag auf dpa-Anfrage mit. Ursache hierfür sei eine Neuordnung der Bezirke. «Dieser Umstellungsprozess konnte kurzfristig dazu führen, dass einzelne Pakete nicht in der gewohnten Laufzeit ankamen.» Bis Ende dieser Woche wolle man die Probleme aber beheben.

Auf der Facebook-Seite des Unternehmens hatten sich Kunden über tagelange Verzögerungen bei der Paketzustellung beschwert. Der Paketdienst mit Sitz im bayerischen Aschaffenburg hat deutschlandweit 78 Depots und transportiert nach eigenen Angaben 350 Millionen Pakete im Jahr, rund ein Drittel davon an private Empfänger.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 14:40 Uhr

