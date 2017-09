dpa

Unbekannter Räuber mit Phantombild gesucht

Nach dem Raub an einer Seniorin sucht die Polizei mit Phantombild nach dem Täter. Der unbekannte Mann hatte sich von hinten an die 85-Jährige herangeschlichen und sie zu Boden gestoßen. Anschließend riss er ihr die Goldkette vom Hals und flüchtete mit der Einkaufstasche der Frau. Die Seniorin erlitt dabei Brüche am Bein und der Wirbelsäule sowie Prellungen am gesamten Körper. Der Überfall ereignete sich bereits am 2. Juni gegen 12.45 Uhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

