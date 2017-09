Flugroute über Berliner Wannsee beschäftigt weiter Gericht

Das Risiko eines möglichen Flugzeugabsturzes über einem Forschungsreaktor am Berliner Wannsee beschäftigt weiterhin das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Das Gericht setzte am Donnerstag seine Verhandlung über Klagen fort, die sich gegen eine geplante Flugroute für den neuen Hauptstadtflughafen richten. Ob am Donnerstag noch ein Urteil fällt, war nach Angaben eines Gerichtssprechers am Mittag noch offen.

Die Route würde Flugzeuge über den Wannsee und Zehlendorf in Berlin sowie über Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow in Brandenburg führen. Das Oberverwaltungsgericht hatte die Route 2013 untersagt, das Bundesverwaltungsgericht hob diese Entscheidung wieder auf und forderte, Risiken und Alternativen genauer zu prüfen.

Quelle: dpa

