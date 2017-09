Tierpark plant Umbauten für rund 30 Millionen Euro

Der Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde plant Baumaßnahmen für rund 30 Millionen Euro. Unter anderem solle ein historisches Raubtierhaus zu einem modernen Regenwaldhaus werden, kündigte Zoo-Direktor Andreas Knieriem am Donnerstag an. Das Elefantenhaus solle sich in eine Savannenlandschaft verwandeln.

Teils stehen laut Angaben aber wichtige Genehmigungen noch aus. Gemäß Plan würden erste dieser großen Umbauten im Frühjahr 2018 beginnen. Weitere kleinere Modernisierungen haben bereits begonnen.

Für Besucher geschlossen wurde am Donnerstag dagegen eine Schlangenfarm - als Grund wurde ein Schimmelpilz- und Schädlingsbefall angegeben. Die Tiere sollen in andere Zoos umziehen.

Quelle: dpa

