2000 Stromausfälle pro Jahr: 790 000 Stromkunden betroffen

Stromausfälle sind ärgerlich, wenn Computer ausfallen oder das Licht nicht mehr geht. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Meist betrifft ein Stromausfall nur einige Straßen oder kleinere Stadtteile. Außerdem dauert er in Deutschland nicht besonders lange.

Berlin (dpa/bb) - Etwa 2000 Mal im Jahr sorgen Stromausfälle für Probleme in Berlin. Insgesamt sind davon viele hunderttausend Berliner betroffen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort des Senats auf eine FDP-Anfrage hervor. Im letzten Jahr waren 794 990 Berliner Kunden der Stromkonzerne Opfer eines meist kurzzeitigen Ausfalls der Energieversorgung. Das war der Höchststand der vergangenen zehn Jahre. In erster Linie waren es private Haushalte, aber auch knapp 58 000 Firmenkunden waren betroffen.