Jamaikanerin rät Merkel: «Einfach locker sein»

«Einfach locker sein» - Das ist der Ratschlag der Jamaikanerin Barbara Saltmann an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie FDP und Grüne. Die 64-Jährige betreibt das jamaikanische Restaurant «Ya-Man» in Berlin-Moabit. Dass ihre Heimat nun zumindest indirekt Thema in der deutschen Politik ist, findet Saltmann spannend. Mit einigen Gästen scherze sie darüber. Auch in Jamaika diskutierten die Menschen über den Begriff Jamaika-Koalition. «Manche nehmen das positiv, manche negativ», sagte Saltmann der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Blick auf mögliche Verhandlungen zwischen den deutschen Parteien empfiehlt die Gastronomin mehr jamaikanische Mentalität, denn die Deutschen «sind ein bisschen zu steif, sollten mehr lachen und nicht alles so ernst nehmen. Wir Jamaikaner sind herzlich, lachen viel und wir nehmen das Leben locker, denn es ist schwer genug». Umgekehrt könnten sich die Jamaikaner etwas abschauen von der Pünktlichkeit und dem Pflichtbewusstsein der Deutschen, findet die Gastronomin.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

