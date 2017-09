dpa

Ifo-Index: Bessere Geschäfte für Ostdeutsche Wirtschaft

Die Wirtschaft in Ostdeutschland erwartet im Winterhalbjahr bessere Geschäfte. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts stieg daher im September im Vergleich zum Vormonat von 113,9 auf 114,9, wie das Institut am Donnerstag in Dresden mitteilte. Die laufenden Geschäfte würden dagegen etwas weniger gut eingeschätzt als im August.

Im Baugewerbe habe der Index einen Rekordwert erreicht. In der Branche habe die Zuversicht zugenommen, dass sich die gute Baukonjunktur weiter beschleunigen dürfte. Auch im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Groß- und Einzelhandel seien die Erwartungen positiv.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex gilt als eines der wichtigen Konjunkturbarometer der deutschen Wirtschaft. Das Institut befragt jeden Monat für Ostdeutschland rund 1200 und für ganz Deutschland etwa 7000 Unternehmen.

