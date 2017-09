dpa

Gauland will Brandenburger Landtagsmandat niederlegen

Der AfD-Spitzenpolitiker Alexander Gauland will nach seiner Wahl in den Bundestag sein Mandat im Landtag in Potsdam niederlegen. «Ich werde das Landtagsmandat abgeben, das ist ja völlig klar», sagte Gauland am Donnerstag am Rande einer Landtagssitzung in Potsdam auf Anfrage. Der Zeitplan sei ihm aber noch nicht bekannt. Die bisherige AfD-Chefin Frauke Petry hatte dagegen angekündigt, sowohl ihr Mandat im Bundestag als auch das im Landtag von Sachsen auszuüben. Dafür bekommt sie aber keine doppelte Diät. Nachrücker im Potsdamer Landtag könnte der uckermärkische AfD-Kreischef Jan-Ulrich Weiß werden, gegen den die Justiz kürzlich Anklage wegen Steuerhinterziehung erhoben hatte.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 13:11 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen