Fledermäuse und Streuobstwiese: Naturschutz Brandenburg

Mit 1,2 Millionen Euro hat das Land Brandenburg im vergangenen Jahr rund 30 Naturschutzprojekte gefördert. Das geht aus dem Jahresbericht der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg hervor, der am Donnerstag vorgelegt wurde. Der Großteil der Förderung floss in den Arten- und Biotopschutz. In Langerwisch (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wurde etwa eine Streuobstwiese mit 67 Obstbäumen angelegt, die Insekten und Vögeln ein Zuhause bieten soll. Gefördert wurde auch ein Projekt in Wandlitz (Landkreis Barnim). Dort wird ein umgebautes Trafohaus in Zukunft Fledermäuse beherbergen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 12:31 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen