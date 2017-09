Wer kann am besten Röhren? Super-Hirschrufer gesucht

Pünktlich zur Brunftzeit wird an der Landesgrenze von Mecklenburg zu Brandenburg wieder der beste «Hirsch-Rufer» Norddeutschlands gesucht. Der Wettbewerb findet an diesem Sonntag im Rahmen des Markttages «Jagd, Wald & Wild» in Bollewick (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) statt, wie Volker Koch vom Kreisjagdverband Müritz als Veranstalter am Donnerstag sagte. Bewerber müssen unter anderem Stimmen von jungen und alten suchenden Hirschen nachahmen. Auch den Droh- oder Paarungsruf des Platzhirsches und vor allem den Schrei des Siegers sollten sie «röhren» können. Als Hilfsmittel sind Gießkannen, Muscheln oder andere Blasgeräte erlaubt.

Es ist die elfte Auflage des ungewöhnlichen Wettbewerbs in der Marktscheune Bollewick. Titelverteidiger ist Enrico Braun aus Wittstock in Brandenburg. «Der Mehrfach-Sieger Braun hat diesmal aber sehr ernstzunehmende Konkurrenz», verriet Koch. Die 120 Meter lange Feldstein-Scheune in Bollewick gilt als ein touristisches Zentrum der Seenplatte. Bei dem Markttag lassen Falkner Greifvögel fliegen, man kann Präparatoren zuschauen und sich von Pilzkennern beraten lassen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 12:21 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen