dpa

Mehr Unfälle, aber keine Verkehrstoten im Juli

Bei Unfällen auf Berlins Straßen sind im Juli mehr Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei zählte in dem Sommermonat 249 Verkehrsopfer mit schweren Verletzungen, 14,2 Prozent mehr als noch im Juli 2016, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle stieg laut den vorläufigen Ergebnissen um 5,7 Prozent auf 12 611 an.

Allerdings gab es keine Verkehrstote. Im Juli 2016 waren noch vier Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen. Insgesamt kamen im laufenden Jahr bis Ende Juli in Berlin 14 Menschen im Verkehr ums Leben, 16 weniger als im Vorjahreszeitraum.

In ganz Deutschland war im Juli die Zahl der Verkehrstoten(-13,4 Prozent) und Unfälle (-2,6 Prozent) zurückgegangen. Nach vorläufigen Ergebnissen kamen 285 Menschen ums Leben.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 11:51 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen