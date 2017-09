Durchsuchungen wegen Abrechnungsbetrug bei Pflegedienst

Nach Vorwürfen wegen Verdachts auf Abrechnungsbetrug eines Pflegedienstes sind am Donnerstagmorgen 32 Geschäftsräume und Wohnungen in Berlin und Brandenburg durchsucht worden. 170 Beamte des Landeskriminalamtes und der Bereitschaftspolizei waren im Einsatz, teilten Potsdamer Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mit. Seit September vergangenen Jahres laufe ein Ermittlungsverfahren gegen neun Verantwortliche einer Pflegestation mit Sitzen in Berlin und Potsdam. Seit 2014 soll das Unternehmen systematisch Leistungen bei den Kassen abgerechnet haben, die gar nicht oder nicht von ausreichend qualifiziertem Personal erbracht wurden, hieß es.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 11:41 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen