Pogida-Organisator Müller nach Deutschland ausgeliefert

Der Organisator der Pogida-Demonstrationen in Potsdam, Christian Müller, ist aus Spanien nach Deutschland ausgeliefert worden. In der Nacht zu Mittwoch sei er von Kanaren-Insel Fuerteventura zurückgebracht worden, sagte Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums am Donnerstag auf Anfrage. Er sitze nun in der Justizvollzugsanstalt Duben (Dahme-Spreewald) ein. Die spanischen Behörden hatten ihn Anfang September festgenommen. Müller war im Februar zu einem Jahr Haft verurteilt worden, weil er in der Silvesternacht 2014/15 zwei Partygäste verprügelt hatte. Eine Berufung wurde verworfen. Bevor das Urteil Rechtskraft erlangte, setzte er sich ab.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

