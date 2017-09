Vater tötet Sohn in Alt-Hohenschönhausen

In Berlin soll ein Vater seinen erwachsenen Sohn getötet haben. Nach Angaben der Polizei kam es am Mittwochabend zu einem Streit zwischen Vater und Sohn im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen im Nordosten der Hauptstadt. Nach einem Bericht der Zeitung «B.Z.» soll der 27-jährige Sohn kriminell und ein Wiederholungstäter gewesen sein. In der Auseinandersetzung wurde der Sohn getötet. Die Polizei nahm den Vater fest. Genauere Details zu der Tat lagen zunächst noch nicht vor. Die Polizei kündigte weitere Informationen an.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

