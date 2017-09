Allianz: Hochwasser besonders teuer

Unwetter ist nicht gleich Unwetter: Wasser richtet nach einer Analyse des Versicherungskonzerns Allianz besonders schwere Schäden an.

Die Zahl der Schadensmeldungen an die Allianz im Freistaat ging zwar um 45 Prozent auf 31 800 zurück. Doch die Kosten stiegen um 17 Prozent auf 85,6 Millionen Euro. Davon entfiel gut die Hälfte auf Hochwasserschäden, bedingt unter anderem durch die Verwüstungen in Simbach am Inn am 1. Juni vergangenen Jahres.