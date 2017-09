Polizei in besetzter Berliner Volksbühne

Zuspitzung im verfahrenen Konflikt um die Berliner Volksbühne. Die Polizei betritt das Theater - verhandelt aber erstmal mit den Besetzern.

Berlin (dpa) - Im Konflikt um die besetzte Berliner Volksbühne ist am Donnerstag die Polizei eingeschaltet worden. Drei Polizei-Hundertschaften postierten sich rund um das Gebäude. Etwa 50 Polizisten betraten am Vormittag das von Kunst- und Politaktivsten besetzte Theater am Rosa-Luxemburg-Platz. Mehr als ein Dutzend Mannschaftswagen waren vor dem Theater aufgefahren, die Straßen rundherum wurden weiträumig abgesperrt. Noch werde verhandelt, gleichzeitig treffe man aber auch erste Maßnahmen für eine Räumung, sagte ein Polizei vor Ort.