Vorfahrt genommen: Autofahrer in Klinik

Weil er einem Auto die Vorfahrt nahm, hat ein 49-jähriger Autofahrer in Berlin-Spandau einen Unfall verursacht. Der Mann wollte am Mittwochabend mit seinem Wagen aus dem Sandwiesenweg nach rechts in die Radelandstraße abbiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei setzte er zunächst wieder etwas zurück, um einem abbiegenden Auto die Einfahrt in den Sandwiesenweg zu ermöglichen. Als der 49-Jährige wieder in die Kreuzung hineinfuhr, stieß sein Fahrzeug mit einem von links kommenden Auto zusammen. Dabei verletzte sich der ebenfalls 49-jährige Autofahrer schwer an Kopf, Brust und Hand. Er kam in eine Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 07:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen