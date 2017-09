«Babylon Berlin» feiert Premiere

Die mit Spannung erwartete Fernsehserie «Babylon Berlin» feiert heute ihre Publikumspremiere an der Spree. Die 38 Millionen Euro teure Bestsellerverfilmung startet Mitte Oktober bei Sky im Bezahlfernsehen, ein Jahr später im Ersten. Der Krimi spielt zu Zeiten der Weimarer Republik in Berlin. Gleich drei Regisseure waren an Bord: Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries. Die Hauptrollen spielten Volker Bruch und Liv Lisa Fries. Zur Besetzung gehören auch Stefan Kurth, Fritzi Haberlandt, Jördis Triebel, Lars Eidinger und Matthias Brandt. Die Premiere wird im Berliner Ensemble gefeiert, der einstigen Bühne von Bertolt Brecht. Nach der Vorführung wird zu einem Empfang im Stil der 1920er Jahre geladen.

Quelle: dpa

