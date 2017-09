Neue Bildungsministerin wird im Landtag vereidigt

Brandenburgs neue Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) soll heute im Landtag vereidigt werden. Zuvor wird der bisherige Bildungsminister Günter Baaske (SPD) seine Dankesurkunde und Ernst ihre Ernennungsurkunde erhalten. Baaske hatte am Dienstag überraschend erklärt, sein Amt aus privaten Gründen aufzugeben. Er wolle sich mehr um seine Familie kümmern. Die in Hamburg gebürtige Ernst hatte bereits als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein Erfahrungen gesammelt. Weiteres wichtiges Thema im Landtag wird zum Auftakt (10.00 Uhr) eine Aktuelle Stunde zum Verbraucherschutz in Brandenburg.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 02:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen