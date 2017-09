Kein Ausrutschen auf Kunstrasen: Hertha beim Kulturclub

Bei Östersunds FK will Hertha BSC den ersten Sieg dieser Europapokal-Saison. Vor dem Bundesliga-Schlager gegen Bayern wirbelt Coach Pal Dardai den Kader erneut durcheinander. Der schwedische Gegner ist kein gewöhnlicher Verein.

Östersund (dpa) - Der Auftritt von Hertha BSC auf Kunstrasen erinnert Pal Dardai an seine eigene Zeit als Profi. Im Abschlusstraining vor dem Europa-League-Duell beim schwedischen Club Östersunds FK am Donnerstag (19.00 Uhr) gewöhnte sich das Team des Ungarn an den ungewohnten Untergrund. «Bei mir hat es immer weh getan nach dem Spiel», sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten mit einem Augenzwinkern. «Aber sonst würde ich das noch mal genießen.» Ausrutschen ist auch im übertragenen Sinne für Hertha verboten - das Wichtigste zum ersten regulären Europapokal-Auswärtsspiel der Berliner seit 2774 Tagen im Überblick.

PERSONAL: In der dritten englischen Woche in Serie wirbelt Dardai seinen Kader wieder durcheinander. Nur drei Tage nach dem Auftritt in der schwedischen Provinz Jämtland steht bereits der Bundesliga-Schlager gegen den FC Bayern München auf dem Programm. Von den Stammspielern sind Marvin Plattenhardt, Mathew Leckie und Karim Rekik nicht dabei. «Meine Spieler sind keine Maschinen, ich habe einen guten Kader», sagte Dardai zu seiner Taktik. So könnten jüngere Spieler wie Jordan Torunarigha in die Startelf rücken. Erstmals nach seiner Sprunggelenksverletzung steht Neuzugang Valentino Lazaro im Aufgebot.