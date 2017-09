dpa

Hertha BSC geht als Favorit in Europa-League-Partie

Hertha BSC will sich im zweiten Europa-League-Gruppenspiel nicht von Außenseiter Östersunds FK überraschen lassen. Der Berliner Fußball-Bundesligist strebt heute in der Auswärtspartie beim Club aus der schwedischen Provinz Jämtland den ersten Sieg dieser Europapokalsaison an.

Dabei setzt Coach Pal Dardai erneut auf eine Rotation in seinem Kader, die Stammkräfte Mathew Leckie, Marvin Plattenhardt und Karim Rekik stehen nicht im Kader. Der Hauptstadtclub hatte sich zum Auftakt 0:0 von Athletic Bilbao getrennt. Östersund ist nach dem 2:0-Sieg bei Sorja Luhansk derzeit Tabellenführer in der Gruppe J.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 02:40 Uhr

Quelle: dpa

