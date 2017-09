Dardai erwartet «Trotzreaktion» von Bayern

Coach Pal Dardai erwartet keinen Vorteil für Hertha BSC durch die jüngsten Turbulenzen beim FC Bayern mit dem Rauswurf von Trainer Carlo Ancelotti. «Ich erwarte eine Trotzreaktion und deswegen müssen wir aufpassen», warnte der Ungar vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). «Ob neuer Trainer oder alter Trainer: Bayern München hat einen Monster-Kader, Monster-Spieler - wenn sie die Balance wiederfinden, sind sie eine der besten Mannschaften der Welt.»

Die Berliner warten seit mehr als acht Jahren auf einen Sieg über den Rekordmeister und haben elf der vergangenen zwölf Duelle mit den Münchnern verloren. «Es wäre schön, nach so vielen Jahren einen Ausnahmetag zu haben und zu gewinnen», sagte Dardai. «Aber dafür brauchst du viele Sachen.» Hertha hatte am Donnerstag in der Europa League mit 0:1 beim schwedischen Club Östersunds FK verloren. Bei den Bayern wird nach der Demütigung in der Champions League durch Paris Saint-Germain zunächst Interimstrainer Willy Sagnol auf der Bank sitzen.