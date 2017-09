dpa

Opposition greift Müller wegen Tegel scharf an

Nach dem erfolgreichen Volksentscheid für den Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel hat die Opposition Regierungschef Michael Müller (SPD) scharf angegriffen. CDU, AfD und FDP warfen Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus vor, den Wählerwillen zu ignorieren. «Sie pfeifen auf den Wählerwillen, das zeugt von einem gewissen Maß an Realitätsverlust», sagte CDU-Fraktionschef Florian Graf an die Adresse Müllers. «Diese Verweigerungshaltung ist ein Schlag ins Gesicht für die Bürgerinnen und Bürger.» Graf wie auch AfD und FDP forderten Müller auf, umgehend Schritte zur Offenhaltung Tegels einzuleiten.

Beim Volksentscheid am Sonntag hatten 56,1 Prozent für den Weiterbetrieb des Stadtflughafens gestimmt, der eigentlich nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER schließen soll. Der Senat will daran auch nicht rütteln - allerdings vor dem Hintergrund des Bürgervotums bei den anderen Flughafengesellschaftern Bund und Brandenburg ausloten, ob sich an deren Haltung etwas geändert hat. Momentan deutet nichts darauf hin.

Letzte Änderung: Donnerstag, 28. September 2017 11:21 Uhr

Quelle: dpa

