Abgeordnetenhaus: Konsequenzen aus Tegel-Volksentscheid

Vier Tage nach dem erfolgreichen Volksentscheid für den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel debattiert das Berliner Abgeordnetenhaus über die Konsequenzen. Bei einer Aktuellen Stunde heute will die Opposition aus CDU, FDP und AfD den Druck auf den rot-rot-grünen Senat und Regierungschef Michael Müller (SPD) erhöhen, nun umgehend Schritte für die Offenhaltung das alten Stadtflughafens einzuleiten. CDU und FDP haben dazu einen Forderungskatalog vorgelegt.

Beim Volksentscheid am Sonntag hatten 56,1 Prozent für den Weiterbetrieb des Stadtflughafens gestimmt, der eigentlich nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER schließen soll. Der Senat will daran auch nicht rütteln - allerdings vor dem Hintergrund des Bürgervotums bei den anderen Flughafengesellschaftern Bund und Brandenburg ausloten, ob sich an deren Haltung etwas geändert hat. Momentan deutet nichts darauf hin.