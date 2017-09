dpa

DDR-Luxushotel wird gesprengt

In Klink an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verschwindet heute Knall auf Fall ein Stück DDR-Geschichte. 43 Jahre nach der Eröffnung wird das ehemalige Müritz-Hotel gesprengt. 380 Kilogramm Sprengstoff sollen dafür sorgen, dass sich das ehemalige DDR-Vorzeigehotel in 20 000 Tonnen Bauschutt verwandelt. Die Berliner Avila-Gruppe will an der Stelle ein neues Hotel errichten, das voraussichtlich 2020 öffnen soll.

Die Sprengung ist nötig, weil das Gebäude nicht mehr saniert werden kann. Die Veranstalter rechnen mit Hunderten Schaulustigen. Aus Sicherheitsgründen besteht eine Schutzzone von 300 Metern, auch die angrenzende Bundesstraße wird gesperrt.

Das Hotel mit Schwimmhalle war nach Friedrichroda (Thüringen) und Templin (Brandenburg) eines der größten Häuser, das der DDR-Feriendienst der Einheitsgewerkschaft FDGB bewirtschaftete.

Quelle: dpa

