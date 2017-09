Mann schießt auf Bauarbeiter: Polizei-Großeinsatz

Berlin (dpa/bb) - Ein 63-Jähriger hat mit einer Schreckschusspistole auf Bauarbeiter geschossen und so einen Großeinsatz der Polizei in Berlin-Pankow ausgelöst. Zunächst habe der Mann von seinem Balkon aus die Arbeiter beleidigt, gab die Polizei am Mittwoch die Aussagen der Männer wieder. Dann sei der 63-Jährige in seiner Wohnung verschwunden - und mit der Waffe zurückgekehrt. Um den Schüssen auszuweichen, sei einer der Arbeiter vom Baugerüst gesprungen, blieb aber unverletzt. Die Polizei rückte mit einer Einsatzhundertschaft an. Polizisten drangen in die Wohnung ein und fanden dort weitere Munition. Der 63-Jährige, bei dem Beamte rund zwei Promille Atemalkohol maßen, wurde festgenommen. Aufgrund seines labilen psychischen Zustands sollte er noch am Abend einem Arzt vorgestellt werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017 22:00 Uhr

Quelle: dpa

