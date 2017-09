Mann auf Bahnsteig zusammengeschlagen

Berlin (dpa/bb) - Am Berliner S-Bahnhof Bornholmer Straße ist ein Mann auf dem Bahnsteig zusammengeschlagen worden. Der Täter habe aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr sein Opfer kurz nach dem Ausstieg aus einer S-Bahn angegriffen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Der Mann soll den 41-jährigen Deutschen bereits während der Fahrt lautstark verbal angegriffen haben. Dabei soll er nach einer Zeugenaussage auch «Heil Hitler» geschrien haben. Auf dem Bahnsteig habe der Täter dann auf den 41-Jährigen eingeschlagen. Dieser erlitt Platzwunden und kam in ein Krankenhaus.

Der Angreifer flüchtete. Zeugen beschrieben ihn laut Polizei als athletisch, etwa 1,70 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er habe akzentfrei die deutsche Sprache gesprochen und eine schwarze Jacke getragen. Obwohl sofort nach dem Mann gefahndet worden sei, sei er bislang nicht gefasst worden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017 21:10 Uhr

Quelle: dpa

