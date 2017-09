Erster ehrenamtlicher Biberberater in Märkisch-Oderland

Im Landkreis Märkisch-Oderland gibt es den ersten ehrenamtlichen Biberberater. Dirk Schulz aus Altlandsberg erhielt am Mittwoch den offiziellen Naturschutzhelferausweis, wie das Landratsamt mitteilte. Seine offizielle Bestellung sei ein erster Schritt, sagte der Beigeordnete Rainer Schinkel. Die Biberberater sollen gemeinsam mit den Betroffenen von Biber-Schäden nach Lösungen suchen, bei Konflikten vor Ort beraten, Schäden aufnehmen und Informationen über die Biberbestände in Brandenburg sammeln. Mit ihrer Tätigkeit unterstützen sie die Arbeit der hauptamtlichen Bibermanager am Landesamt für Umwelt.

«Unser langfristiges Ziel ist es, weitere an einer solchen Aufgabe interessierten Menschen zu finden, so dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es im Kreisgebiet ein engmaschiges Netz an Ansprechpartner gibt.» Biberberater Schulz werde nun vorrangig im Bereich des Verbandsgebiets des Wasser- und Bodenverbands Stöbber-Erpe beraten. Nach früheren Angaben des Umweltministeriums haben 30 Biberberater in Brandenburg im Sommer nach einer Ausbildung ihre Prüfung abgelegt. Neben Bauern und Forstwirten sind dem Ministerium zufolge auch Anwohner von Biber-Schäden betroffen, wenn etwa durch angestautes Wasser ein Keller feucht wird.

Der Biber war Anfang der 1990er Jahre in Brandenburg fast ausgerottet, hat sich aber inzwischen stark vermehrt. Im ganzen Land gibt es laut Ministerium rund 3000 Biber, jeder Dritte lebe im Oderbruch. Der Aufbau eines Berater-Netzwerks ist Teil eines Bibermanagement-Programms in Brandenburg.

