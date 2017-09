Berlin Volleys bezwingen Netzhoppers im Test nur knapp

Nur knapp blieb dem deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys am Mittwoch in einem Testspiel beim Bundesliga-Rivalen Netzhoppers KW-Bestensee eine Blamage erspart. Vor 150 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee siegte die Mannschaft des neuen Trainers Luke Reynolds gegen die Brandenburger äußerst mühsam mit 3:2 (26:28, 25:23, 20:25, 25:17, 15:12).

Dabei lagen die Netzhoppers im Tiebreak schon mit 8:3 in Führung. Aber drei Asse in Folge von Gastspieler Christian Guss vom Zweitligisten SV Lindow Gransee zum Ende des fünften Satzes brachten den Berlinern am Ende den wenig überzeugenden Sieg. Der US-Amerikaner Kyle Russell war mit 23 Punkten erfolgreichster Angreifer der Volleys, bei den Netzhoppers kam Filip Gavenda auf 17 Punkte.

Volleys-Trainer Reynolds verzichtete in diesem Spiel durchgängig auf Stammkräfte wie Mannschaftskapitän Robert Kromm und den australischen Diagonalangreifer Paul Carroll. Zudem fehlten mit Graham Vigrass (Abstellung für Kanadas Nationalteam) und Georg Klein (Adduktorenverletzung) zwei Mittelblocker.

Die Netzhoppers hatten mit dem bundesliga-erfahrenen Mittelblocker Nikola Poluga einen Testspieler dabei. Ob der Serbe, der zuletzt beim Zweitligisten VC Eltmann spielte, verpflichtet wird, ist nach Aussage von Manager Arvid Kinder «derzeit noch nicht entschieden».

Beide Mannschaften starten am 14. Oktober mit Auswärtsspielen in die neue Bundesliga-Saison. Die Netzhoppers treten beim TV Rottenburg an, die Volleys sind zu Gast bei den SWD powervolleys Düren.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017 19:00 Uhr

Quelle: dpa

