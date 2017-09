Weitere Flüchtlinge von Schleuser-Lastwagen aufgetaucht

Von den knapp 50 in Eisenhüttenstadt vermissten Flüchtlingen aus einem Schleuser-Lastwagen sind inzwischen 13 wieder aufgetaucht. Sie hätten sich unter anderem in Berlin, Regensburg, München und Bielefeld gemeldet, teilte das Innenministerium in Potsdam am Mittwoch mit. Nach den übrigen laufe inzwischen eine Fahndung, um den Aufenthaltsort zu ermitteln.

Die Bundespolizei hatte auf der Autobahn 12 im Grenzgebiet bei Frankfurt (Oder) einen Schleuser-Lastwagen mit den Flüchtlingen gestoppt. Die Männer, Frauen und Kinder kamen in die Erstaufnahme nach Eisenhüttenstadt, von wo sie wenig später verschwanden. Der Schleuser und ein mutmaßlicher Komplize wurden festgenommen.

