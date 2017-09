Hertha-Coach Dardai: «Gibt keine Ausreden» gegen Östersund

Trainer Pal Dardai will trotz der ungewohnten Bedingungen im Europa-League-Auswärtsspiel beim schwedischen Club Östersunds FK keine Entschuldigungen gelten lassen. Auf Kunstrasen sei es «ein ganz anderer Fußball», sagte der Ungar vor der Partie am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky). «Das ist für uns aber nicht schlecht, der Platz ist schnell, ich habe sehr handlungsschnelle Spieler.» Aus seiner eigenen Erfahrung als Spieler brachte es Dardai auf ein einfaches Motto: «Schneller Platz, guter Platz, es gibt keine Maulwürfe.»

Nach dem 0:0 zum Vorrundenauftakt gegen Athletic Bilbao stehen die Berliner bereits unter Druck. Östersund hatte sein erstes Spiel bei Sorja Luhansk in der Ukraine mit 2:0 gewonnen. Für das Duell beim schwedischen Club, der vor sechs Jahren noch in der vierten Liga spielte, verzichtet Dardai in seinem Kader auf die Stammkräfte Marvin Plattenhardt, Mathew Leckie und Karim Rekik. «Aber es gibt keine Ausreden, weil wir auf Kunstrasen spielen oder Spieler zuhause geblieben sind», betonte der 41-Jährige. «Wir gehen immer auf Sieg.»