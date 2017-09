dpa

Ryanair streicht Verbindung Schönefeld-Köln/Bonn

Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht erneut Tausende Flüge, um ihre Personalprobleme in den Griff zu bekommen. Im Winterflugplan von November bis März werden etwa 18 000 der rund 800 000 geplanten Flüge gestrichen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dublin mitteilte. Auf der Streichliste steht auch die einzige innerdeutsche Billigflieger-Verbindung zwischen Köln/Bonn und Berlin-Schönefeld.

Seit zwei Jahren fliegt Ryanair fünfmal am Tag zwischen beiden Flughäfen hin und her. An seiner größten deutschen Basis in Schönefeld hat Ryanair 9 Maschinen stationiert.

Ryanair lässt europaweit zunächst 25 ihrer rund 400 Flugzeuge am Boden, im kommenden Sommer seien es dann 10 Flieger weniger als die bislang geplanten 435. Von den Streichungen im Winter sind den Angaben zufolge rund 400 000 Passagiere betroffen.

Ryanair kämpft derzeit mit erheblichen Planungsschwierigkeiten und einem Mangel an Reservepiloten. In Deutschland werden auch Flüge von und nach Hamburg, Memmingen, Baden-Baden und Frankfurt-Hahn gestrichen.

