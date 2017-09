dpa

Unbekannte stehlen komplette Lkw-Ladung Schuhe

Unbekannte haben auf einem Autobahnparkplatz an der A2 zwischen Brandenburg/Havel und Netzen eine Ladung Schuhe von einem Lastwagen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter in der Nacht zu Mittwoch die Plane des polnischen Sattelzugs auf dem Parkplatz Grebser Heide aufgeschlitzt und 33 Europaletten mit 633 Kartons neuer Schuhe abtransportiert. Der Lkw-Fahrer schlief nach Polizeiangaben währenddessen in seinem Fahrerhaus und bemerkte den Diebstahl erst am Morgen gegen sechs Uhr. Der Gesamtwert der Schuhe wurde auf rund 50 000 Euro beziffert.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017 16:00 Uhr

