Eberswalde mit 1,5 Millionen Euro für Stadtumbau gefördert

Eberswalde (dpa/bb) - Eberswalde hat für den Stadtumbau 1,5 Millionen Euro Fördergeld erhalten. Brandenburgs Baustaatssekretärin Ines Jesse überreichte am Mittwoch einen entsprechenden Bescheid, wie das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung mitteilte. Mit dem Geld soll etwa das Rathaus aufgewertet und die Waldsportanlage Finow ausgebaut werden. «Eberswalde ist es in den vergangenen Jahren durch die Kombination verschiedener Städtebauförderprogramme gelungen, die Innenstadt zu beleben und auch das Brandenburgische Viertel zu stabilisieren», sagte Jesse laut der Mitteilung. Dies wolle ihr Ressort weiter unterstützen. Eberswalde hat laut Ministerium seit 1991 mehr als 80 Millionen Euro Fördermittel aus Programmen für die Stadtentwicklung erhalten. Die Innenstadt sei für rund 22 Millionen saniert worden, rund 27 Millionen Euro seien in den Stadtumbau gesteckt worden und 2,3 Millionen Euro flossen demnach in soziale Projekte im Brandenburgischen Viertel.

