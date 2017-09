Gasag Kunstpreis an Julian Charrière

Der in Berlin lebende Schweizer Künstler Julian Charrière erhält den Gasag Kunstpreis 2018. Der noch junge Künstler, Jahrgang 1987, habe die Jury mit der Ernsthaftigkeit und Stringenz überzeugt, mit der er seinen Weg gehe, teilte die Gasag am Mittwoch mit.

Der Energieversorger vergibt die Auszeichnung in Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum Berlinische Galerie. Sie ist mit rund 10 000 Euro dotiert und schließt den Ankauf eines Werkes über 5000 Euro ein. Charrière setzt sich den Angaben zufolge mit der Frage auseinander, was das Eingreifen des Menschen in natürliche Lebensräume bedeutet.