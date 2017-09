dpa

Verhandlung um Betriebserlaubnis von Haasenburg-Heimen

Die entzogene Betriebserlaubnis nach dem Erziehungsheim-Skandal um die Haasenburg-Heime in Brandenburg beschäftigt am 23. November das Verwaltungsgericht Cottbus. Geklagt hatte die Haasenburg GmbH gegen den Widerruf der Betriebserlaubnis durch das Bildungsministerium, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Die Verwaltungsrichter müssen klären, ob der Widerruf rechtmäßig war.

Nach Vorwürfen gegen Betreuer, die jugendliche Bewohner drangsaliert und gedemütigt haben sollen, setzte das Land eine Untersuchungskommission ein. Missstände wurden anprangert. Die drei Heime in Neuendorf am See, Jessern (beide Dahme-Spreewald) und Müncheberg (Märkisch-Oderland) wurden Ende 2013 geschlossen

In die Heime wurden Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland aufgenommen, die als schwer erziehbar galten. Der Skandal hatte eine bundesweite Debatte über die Unterbringung in geschlossenen Heimen ausgelöst.

