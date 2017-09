Ab 2018 hält keine Regionalbahn mehr in Karlshorst

Am Berliner Bahnhof Karlshorst wird ab kommendem Jahr keine Regionalbahn mehr halten. Untersuchungen der Deutschen Bahn hätten gezeigt, dass der Bahnhof in einem schlechten baulichen Zustand sei und eine Sanierung zu aufwendig und kostenintensiv wäre, teilte die Verkehrssenatsverwaltung am Mittwoch mit. Demnach sind etwa die Regionalbahnsteige und eine Fußgängerbrücke so verschlissen, dass sie weder saniert noch weiter genutzt werden können. Zudem würde die Erneuerung der Anlagen mindestens sechseinhalb Jahre dauern, schreibt die Senatsverwaltung. Da 2027 aber schon der nahegelegene Regionalbahnhof Köpenick in Betrieb gehen soll, wären die umgebauten Regionalbahngleise nur vier Jahre in Betrieb. Karlshorst sei aber auch in Zukunft gut angeschlossen durch den S-Bahnverkehr, hieß es weiter. Die S-Bahnanlagen würden ab Februar 2018 umgebaut.

