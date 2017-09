Opposition: Konkrete Schritte für Tegel-Weiterbetrieb

Der rot-rot-grüne Senat will das Votum des Tegel-Volksentscheids «ernstnehmen» - aber im Grunde nicht umsetzen. Die Opposition macht nun Druck.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Oppositionsfraktionen haben einen gemeinsamen Forderungskatalog zum Weiterbrieb des Flughafens Tegel auch nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER vorgelegt. In einem Dringlichkeitsantrag für die Sitzung des Abgeordnetenhauses am Donnerstag listen CDU und FDP diverse Schritte auf, um das Votum beim Volksentscheid am Sonntag umzusetzen.