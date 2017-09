Ehrung durch Bundespräsidenten für Tanzpädagogin

Tanzpädagogin Simone Meuche aus Neuenhagen (Märkisch-Oderland) erhält den Verdienstorden der Bundesrepublik. Sie ist die einzige Brandenburgerin von insgesamt 30 Persönlichkeiten, die am 4. Oktober in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet werden. Die 16 Frauen und 14 Männer hätten sich im sozialen Bereich sowie in Wissenschaft und Kultur verdient gemacht, sich bei gesellschaftspolitischen Themen und im Umweltschutz in herausragender Weise engagiert, teilte das Bundespräsidialamt am Mittwoch mit.

Meuche gründete 1989 das Kinder- und Jugendtanzensemble Neuenhagen zunächst als Schularbeitsgemeinschaft. Heute arbeiten in dem Verein 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit. Sie ist zudem seit 2014 Vorsitzende des Brandenburger Tanzverbandes und gehört dem Präsidium des Deutschen Bundesverbandes Tanz an.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

