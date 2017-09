Notfallübung am Flughafen Tegel

Erst am Bahnhof, nun am Flughafen: Mitarbeiter von Bundes- und Landespolizei, Feuerwehr üben für den Ernstfall. Der Flughafen zeigt sich zufrieden über den Ablauf.

Berlin (dpa/bb) - Kurz nach einer Anti-Terror-Übung der Bundespolizei am S-Bahnhof Lichtenberg ist auch am Berliner Flughafen Tegel der Ernstfall geprobt worden. Mehrere Hundert Mitarbeiter von Bundes- und Landespolizei sowie Feuerwehr und Airport waren im Einsatz und stellten einen Anschlag nach, sagte Flughafensprecher Lars Wagner am Mittwoch. Der Flughafen zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf der Übung.