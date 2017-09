Biokraftstoffhersteller Verbio rechnet mit Gewinneinbruch

Der Biokraftstoffhersteller Verbio rechnet im kommenden Geschäftsjahr mit einem Einbruch seines operativen Gewinns. Das teilte der Konzern am Mittwoch mit. Der Verbio-Aktie stürzte nach der Ankündigung ab. Das Unternehmen stellte für das Geschäftsjahr 2017/18 einen operativen Gewinn von rund 50 Millionen Euro in Aussicht. Das wäre nur noch gut die Hälfte des operativen Gewinns im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Die Verbio AG mit Hauptsitz in Zörbig (Sachsen-Anhalt) produziert mit knapp 500 Mitarbeitern an Standorten in Sachsen-Anhalt und Brandenburg.