Neue Wartungshalle für Regionalbahn-Triebwagen

Triebwagen der Regionalexpresslinie 6 können ab sofort in der Werkstatt der Deutschen Bahn in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) gewartet werden. Die Hallen wurden am Mittwoch nach einem Umbau mit einer Investition von einer Million Euro wieder in Betrieb genommen. Während des Umbaus wurden die Züge in anderen Werkstätten gewartet und standen wegen der langen Wege nicht ausreichend für den regulären Betrieb zur Verfügung. Busse mussten im Schienenersatzverkehr fahren. Es werde erwartet, dass der Verkehr auf der Linie in der Prignitz jetzt stabiler laufe als in den vergangenen Monaten, sagte Verkehrsstaatssekretärin Ines Jesse.

Nach Angaben der Bahn haben die gewarteten Fahrzeuge mehr Sitzplätze sowie mehr Platz für Rollstuhlfahrer und Fahrräder. Spätestens ab Dezember sollen die modernisierten Züge wieder unterwegs sein.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen