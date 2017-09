TTC Eastside: Auch in der kommenden Saison hoch hinaus

Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside haben sich vor dem Saisonstart am Wochenende für die kommende Spielzeit viel vorgenommen. Am Freitag startet Eastside bei Vizemeister DJK Kolbermoor in die Bundesliga, am Sonntag steht in eigener Halle die Auftakt-Partie in der Champions League gegen SKST Hodonin/Tschechien bevor.

In beiden Wettbewerben ist Eastside Titelverteidiger. Außerdem holten die Berlinerinnen in der Vorsaison auch den deutschen Pokal, womit sie das Triple des Jahres 2015 wiederholten.

«Das ist auch unser Ziel für das neue Spieljahr und wir haben uns dafür gut aufgestellt», sagte Präsident Alexander Teichmann am Mittwoch. Vier neue Spielerinnen wurden verpflichtet. Dennoch hat Eastside vor dem Wochenende Personalprobleme.

«Trotz der Personanot - Petrissa Solja kuriert einen Muskelfaserriss aus, Neuzugang Kathrin Mühlbach ist im dritten Monat schwanger - werden wir unsere Zielstellungen nicht reduzieren», sagte Teichmann. Die fünfte Meisterschaft in Folge und der Pokalgewinn sind erklärte «Pflicht», in der Champions League ist das Halbfinale die Mindestvorgabe.

Quelle: dpa

